Диетолог рассказала, как сохранить красоту в любом возрасте

Диетолог Галина Калинина дала женщинам несколько советов о том, как сохранить красоту в любом возрасте. Об этом пишет сайт Infox.ru.

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По словам специалиста, в рационе должны присутствовать все группы продуктов. Это позволит не мешать обмену веществ, чтобы организм функционировал в верном направлении.

А еще в любом возрасте необходима физическая активность. Каждый день должно быть обязательно какое-то движение.

Многие в погоне за карьерой и благополучием забывают о важности сна, которое не менее важно. Часто недосыпы становятся причинами лишнего веса, депрессии, развития различных недугов и ускоренного старения клеток.