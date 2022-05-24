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1 час назад

Диетолог дала советы о том, как сохранить красоту в любом возрасте

Нижегородская правда

Диетолог Галина Калинина дала женщинам несколько советов о том, как сохранить красоту в любом возрасте. Об этом пишет сайт Infox.ru.

Диетолог рассказала, как сохранить красоту в любом возрасте
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

По словам специалиста, в рационе должны присутствовать все группы продуктов. Это позволит не мешать обмену веществ, чтобы организм функционировал в верном направлении.

А еще в любом возрасте необходима физическая активность. Каждый день должно быть обязательно какое-то движение.

Многие в погоне за карьерой и благополучием забывают о важности сна, которое не менее важно. Часто недосыпы становятся причинами лишнего веса, депрессии, развития различных недугов и ускоренного старения клеток.

Ухаживать за кожей женщинам рекомендуется независимо от возраста, социального положения и места пребывания. Также эксперт порекомендовала время от времени посещать врачей, сдавать анализы и проходить обследования.

Красота,Галина Калинина,
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