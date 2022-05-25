4 ошибки нанесения тонального крема

А у вас получается создать идеальное покрытие?

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Без идеального тона кожи сложно создать крутой макияж для любого мероприятия, не только вечернего. К сожалению, больше всего ошибок женщины совершают, когда дело доходит именно до выравнивания тона кожи. Мы решили собрать самые частые ошибки, чтобы вы, наконец, перестали их делать на постоянной основе.

Вы выбираете слишком плотный тон

Важно запомнить, что для ежедневного макияжа, особенно в летнюю жару, не стоит останавливать выбор на плотных текстурах. Во-первых, очень плотный тон нужен лишь для создания вечернего макияжа, а во-вторых, такая текстура быстро расплавится на коже и начнет слезать некрасивыми слоями. Лучше всего подобрать тональный флюид, а несовершенства скорректировать консилером.

Вы выбираете не тот оттенок

Еще одна суперпопулярная ошибка — выбор неправильного тона. Даже самое крутое средство в слишком темном или светлом оттенке создаст совершенно ненужный вам эффект. Визажисты рекомендуют нанести крем в магазине на несколько зон на лице и выйти на дневной свет. Выбирать стоит тот оттенок, который не создает слишком резких границ с вашей кожей.

Вы наносите крем под глаза

Даже самый увлажняющий флюид не стоит наносить под глаза. И дело даже не в том, что ни один профессиональный визажист так не делает, а в том что, именно в этом месте тональный крем быстрее всего соберется в складки, так как кожа здесь очень нежная. Кроме того, вы визуально придадите себе болезненный вид, особенно если подберете слишком светлый оттенок крема.

Вы не смачиваете спонж