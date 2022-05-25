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2 часа назад

Что делать при появлении усов на лице

Lenta.ru

Эндокринолог, доктор медицинских наук Анна Гончарова раскрыла россиянкам правильные действия при появлении усов на лице. Комментарий эксперта приводит News.ru.

Что делать при появлении усов на лице
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалистка рассказала, что избыточная растительность на лице может отмечаться в подростковый период, во время беременности или менопаузы. Кроме того, рост волос по мужскому типу наблюдается у пациенток при резком наборе веса. Также он может говорить о гинекологических заболеваниях, добавила собеседница издания.

В то же время, чтобы избавиться от усов — уменьшить скорость их возникновения и густоту — Гончарова посоветовала принимать антиандрогенные препараты (вещества, которые способны подавлять мужские половые гормоны. — прим. «Ленты.ру»). Однако для комплексного решения данной проблемы, по словам медика, необходимо обратиться к услугам специалистов.

«Единственным действенным способом в этой ситуации остается косметолог. Причем не ограничивайтесь только походом к нему, но и обязательно посетите врача, так как, повторюсь, данная ситуация может свидетельствовать о серьезных заболеваниях»,

— заключила эндокринолог.

Красота,Анна Гончарова,
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