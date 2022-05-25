Что делать при появлении усов на лице

Специалистка рассказала, что избыточная растительность на лице может отмечаться в подростковый период, во время беременности или менопаузы. Кроме того, рост волос по мужскому типу наблюдается у пациенток при резком наборе веса. Также он может говорить о гинекологических заболеваниях, добавила собеседница издания.