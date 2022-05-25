Стилисты назвали лучшую стрижку для длинных волос, которая была популярна в 1970-х годах. Соответствующий материал появился на сайте издания Bustle.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Речь идет о стрижке бабочка — одной из разновидностей стрижки боб, которая создает иллюзию коротких волос спереди, но при этом сохраняет их длину сзади и по бокам.

«Если вы решились на эту прическу, то помните, что передние пряди должны быть на несколько сантиметров ниже вашего подбородка»,

— рассказала звездный стилист Мирна Жозе.

Отмечается, что упомянутая прическа не требует тщательной укладки.

«Это многослойная стрижка, которая подчеркивает естественную текстуру ваших локонов»,

— пояснила парикмахер салона Maxine Salon в Чикаго Дженна Спино.

При этом специалистка обратила внимание читателей, что данная стрижка лучше всего смотрится на волнистых и кудрявых волосах.

Парикмахер и креативный директор бренда Aveda Татум Нилл, в свою очередь, дал несколько советов по укладке стрижки бабочки. Первым делом эксперт порекомендовал увлажнить волосы посредством несмываемого кондиционера. Затем он предложил просушить локоны феном, параллельно загибая их кончики с помощью круглой расчески.

«Убедитесь, что вы загибаете кончики назад. При этом дайте им остыть в расческе, прежде чем перейти на другую сторону волос»,

— предупредил Нилл.

В завершение стилист советует зафиксировать прическу и придать ей объем, используя для этого текстурирующий спрей.