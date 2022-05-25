Блогерша самостоятельно осветлила волосы и облысела

Блогерша из Южно-Африканской Республики Бабалва Гаксамба решила самостоятельно осветлить волосы и облысела. Соответствующим TikTok-роликом заинтересовались журналисты The Sun.

На размещенном видео юзерша с никнеймом babsylissa продемонстрировала результат проведенной в домашних условиях процедуры. Девушка отметила, что хотела окрасить волосы в платиновый блонд и с этой целью применила специальный осветляющий состав.

Автор поста рассказала, что средство было нанесено дважды с перерывом в две недели. При этом Гаксамба отметила, что в ходе манипуляции она чувствовала легкое жжение, однако решила не прерывать процесс. Через некоторое время африканка заметила, что ее волосы стали выпадать клочьями.

На размещенных кадрах блогерша показала неудачную прическу с крупными проплешинами. Гаксамба призналась, что теперь стесняется своего внешнего вида и планирует скрывать стрижку под головными уборами.