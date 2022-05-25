Блогерша самостоятельно осветлила волосы и облысела

Блогерша из Южно-Африканской Республики Бабалва Гаксамба решила самостоятельно осветлить волосы и облысела. Соответствующим TikTok-роликом заинтересовались журналисты The Sun.
На размещенном видео юзерша с никнеймом babsylissa продемонстрировала результат проведенной в домашних условиях процедуры. Девушка отметила, что хотела окрасить волосы в платиновый блонд и с этой целью применила специальный осветляющий состав.
Автор поста рассказала, что средство было нанесено дважды с перерывом в две недели. При этом Гаксамба отметила, что в ходе манипуляции она чувствовала легкое жжение, однако решила не прерывать процесс. Через некоторое время африканка заметила, что ее волосы стали выпадать клочьями.
На размещенных кадрах блогерша показала неудачную прическу с крупными проплешинами. Гаксамба призналась, что теперь стесняется своего внешнего вида и планирует скрывать стрижку под головными уборами.
Ролик девушки набрал сотни тысяч просмотров. Пользователи сети принялись высказываться на тему увиденного. «Она смеется, потому что иначе заплачет», «В твоем смехе чувствуется боль», «Зато какой цвет!», «В результате ты получила платиновый блонд», — комментировали подписчики.