Топ-7 лучших звездных причесок для выпускного

Выпускной — это чертовски важное событие, всегда хочется быть уверенной, что ваши волосы выглядят абсолютно потрясающе в этот особенный день. Мы подобрали прически самых стильных и популярных среди молодежи знаменитостей, которые будут смотреться современно и гармонично.

Независимо от того, учитесь ли вы в школе, колледже или университете, выпускной — это очень важное событие, всегда хочется быть уверенной, что волосы выглядят абсолютно потрясающе в этот особенный день, который останется в памяти и на фотографиях на долгие годы. Однако, найти прическу, которая будет смотреться действительно выигрышно, почему-то сложнее, чем сдать экзамены или защитить диплом. Мы подобрали простые укладки самых стильных знаменитостей, которые довольно просто повторить.

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Челка-шторка

Давайте вспомним 90-е и челку, обрамляющую лицо, как у Лили Рейнхарт. Просто соберите волосы в элегантный низкий пучок, а затем используйте щипцы для завивки волос, чтобы легко и непринужденно завить пряди от лица.

Гладкий пучок

В начале лета на улице обычно жарко и влажно, а это значит, что нужно сохранить прическу любой ценой! Берите пример с Селены Гомес и завяжите волосы в гладкий низкий пучок. Эта прическа не только очень милая и стильная, но и удобная.

Эффект мокрых волос

Если у вас волосы ниже плеч, то этот вариант укладки идеален для вас, а шансы остаться без прически к концу вечера стремятся к нулю. Певица и автор песен Лорен Хореги обычно ходит с распущенными волосами, особенно «горячо» она выглядит в образе с «мокрым эффектом». Главное — использовать пенку для волос или мусс. Все, что вам нужно сделать — это нанести средство и взъерошить волосы.

Собранные локоны

Чтобы подражать энергии Эддисон Рей, завейте волосы с помощью щипцов для завивки 32 мм (и не забудьте про термозащиту). Затем используйте расческу для пробора, чтобы отделить верхнюю половину ваших волос от нижней, закрепите ее заколками и добавьте немного лака для волос, чтобы прическа держалась на протяжении всей церемонии и после вечеринки.

Непринужденные волны

Непринужденные волны Лауры Харриер стали ее фирменным образом на красной ковровой дорожке! Самое замечательное в выборе данной прически заключается в том, что вы можете контролировать, насколько тугими или свободными вы хотите, чтобы ваши локоны были. Имейте в виду, структура волн может отличаться в зависимости от вашей естественной текстуры волос и утюжка, который вы используете для укладки.

Выпрямленные волосы

На 63-й ежегодной церемонии вручения премии «Грэмми» в 2021 году Дуа Липа получила награду за лучший поп-вокальный альбом. Она также заслуживает награды за стабильно идеально выпрямленные волосы, которые сочетаются с любым образом. Обязательно используйте термозащитное средство, прежде чем выпрямлять волосы, чтобы получить превосходный и долгосрочный результат.

Романтичная коса