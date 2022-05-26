Морившая себя голодом девушка стала моделью плюс-сайз

Плюс-сайз модель Софи Луиза Хьюз рассказала о жизни до набора веса. На соответствующий пост в ее соцсетях обратило внимание издание Daily Star.

Фото: Sophie Louise Hughes Sophie Louise Hughes

Девушка разместила коллаж, где слева показала, как выглядела, когда ограничивала себя в еде. Она позировала в длинном платье без бретелей, которое повторяло формы ее стройной фигуры.

«Почти 15 лет моей жизни я искренне верила, что худоба — это то, что делает меня привлекательной, что это лучшее, что есть во мне, — призналась Хьюз. — Я зацикливалась на каждом кусочке пищи, использовала еду как наказание. Я всегда тренировалась только для того, чтобы похудеть или покарать свое тело за потребленные калории».

Кроме того, она отметила, что больше всего ее пугает тот факт, что на тот момент окружающие считали ее здоровой.

В то же время справа героиня материала продемонстрировала свое превращение в модель плюс-сайз, после того как она перестала морить себя голодом. На снимке девушка предстала в кружевном бикини, которое подчеркивало ее пышные формы, и улыбалась в камеру.

Героиня материала призналась, что после набора веса наконец почувствовала себя счастливой. «Я хотела бы показать девушке с первого фото, какой путь мы прошли, каково это — быть счастливым и здоровым. Хотела бы дать ей понять, что она привлекательна независимо от того, как выглядит», — заключила Хьюз.