Что делать при появлении седины до 30 лет

«Появление седины сейчас считается допустимым начиная с 25 лет, но в основном, конечно, в возрасте 25-27 лет и даже в 30 лет для седины есть причины больше не генетические, а физиологические. Как правило, это могут быть дефицитные состояния. Чаще всего это скрытый дефицит железа, особенно проявляется у женщин. Это могут быть дефициты меди, цинка, дефицит витаминов группы B. Конечно, пациенту рекомендуется детально обследоваться для выявления возможных причин и назначения коррекции»,