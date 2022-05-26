Что делать при появлении седины до 30 лет

Появление седины до 30 лет может свидетельствовать о дефиците железа, меди, цинка и витаминов группы В, поэтому людям с ранней сединой рекомендуется обследоваться у врача. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила трихолог, врач дерматовенеролог, член Союза трихологов Юлия Нагайцева.
«Появление седины сейчас считается допустимым начиная с 25 лет, но в основном, конечно, в возрасте 25-27 лет и даже в 30 лет для седины есть причины больше не генетические, а физиологические. Как правило, это могут быть дефицитные состояния. Чаще всего это скрытый дефицит железа, особенно проявляется у женщин. Это могут быть дефициты меди, цинка, дефицит витаминов группы B. Конечно, пациенту рекомендуется детально обследоваться для выявления возможных причин и назначения коррекции»,
— сказала Нагайцева.
Она подчеркнула, что зачастую проблема дефицита железа носит наследственный характер.
«Когда мы говорим о генетике, то очень часто прослеживаются из поколения в поколение примеры железодефицитов. Вопрос тут не в том, что есть седина наследственная, а в том, что есть заболевание — дефицит железа, который передается. Значит, есть и потеря пигмента волоса в раннем возрасте»,
— заключила Нагайцева.