Почему каждой девушке нужна фотосессия в стиле ню

Время, когда услугами профессиональных фотографов пользовались только в исключительных случаях, а снимали они скучные семейные портреты, давно ушло. Сейчас у большинства есть студийные кадры или снимки, сделанные профессионалом в честь выписки из роддома, дня рождения, да и просто яркой весны с белоснежными цветами на яблонях.

Фото: PEXELS PEXELS

По-прежнему сложно остается решиться лишь на одну фотосессию — ту, где нет возможности спрятаться за нарядами и антуражем. Конечно, речь идет о будуарной съемке или работах в стиле ню. При этом фотографы, а с ними и психологи, уверены: такой шаг может оказаться отличной терапией. По их мнению, в сложный или переломный момент жизни отправиться на будуарную фотосессию необходимо каждой.

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Испытать себя

Откровенная фотосессия — шанс проверить себя на смелость, доказать, что азарт никуда не испарился и, конечно, почувствовать адреналин. Даже если вы точно знаете, что снимки будут храниться на флешке в сейфе под тремя замками, сделать шаг в студию и сбросить одежду непросто. Зато после еще долго внутри живет щекотное чувство, напоминающее, что вы можете быть настоящей хулиганкой.

Фиксация состояния

Однажды в жизни каждой барышни наступает момент, когда она особенно нравится себе. И дело вовсе не в возрасте, весе или физической форме (хотя так тоже бывает), а в состоянии счастья, прилива энергии. И тогда очень важно поймать это настроение, запечатлеть и иногда себе напоминать, какой вы можете быть. Многие фотографы, работающие в стиле ню, рассказывают, что их клиентки чаще всего признавались, что долгое время не любили свою внешность и тело, а потом наступил момент принятия себя, который они решили оставить на память.

Понять свою красоту

Ленты социальных сетей полны снимками идеальных девушек, у которых прекрасная фигура, сияющая кожа и блестящие волосы. Они одеты с иголочки, умеют позировать и выглядят, как гости из другой вселенной — видимо, там все очень красивые.

Но в жизни даже эти сказочные существа выглядят совсем иначе, правда, мы об этом забываем и обрастаем незаслуженными комплексами. Профессиональная чувственная фотосессия напомнит, что каждая женщина прекрасна. Фотограф умеет найти и показать лучшие черты, поймать в кадр нежность и обаяние, а может, кокетство и дерзость.

Так или иначе, разглядывая фото, большинство девушек произносят: «Оказывается, я такая красивая!»

Проявить себя

Чтобы найти себя, нужно искать. Пробовать новое, примерять разные роли, стать главной героиней собственного кино. В поисках настоящих себя мы меняем прически и стиль, записываемся на танцы или осваиваем новую профессию, а еще можно попробовать себя в качестве модели. Представить, что вы, как минимум, — Моника Беллуччи, а фотограф поможет не просто побаловаться перед камерой, а раскрыть внутренний потенциал, искренность, изюминку.

Сделать шаг к ментальному здоровью