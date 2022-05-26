Как выбрать косметику и не нарваться на подделку: инструкция

Желание сэкономить на косметике может быть фатально. Действительно существует риск наткнуться на подделку, а это может быть опасно не только для кожи, но и для здоровья. Если вы решили приобрести себе люксовое средство, то нужно осознанно подойти к процессу для того, чтобы точно купить настоящий бренд. Существует несколько правил того, как не нарваться на подделку в магазинах. О них — в материале “Рамблера”.

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Покупайте у проверенных продавцов

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Если в вашем городе есть известные сети магазинов, которые являются официальными дилерами люксовых марок, то ситуация значительно упрощается. Как правило, они дорожат своей репутацией и не продают подделки. Кроме того, вы сможете прийти в физический магазин и посмотреть на упаковку и выбрать нужный оттенок, если речь идет о декоративной косметике. Гораздо тяжелее, если вы заказываете онлайн, а в вашем городе нет нужных магазинов.

Лучше всего зайти на официальный сайт нужного вам бренда и проверить, в каких косметических магазинах он представлен. Если тот, в котором вы хотите приобрести товар, там отсутствует, то стоит поискать другого продавца.

Рассмотрите упаковку

Подделку часто можно выявить по упаковке. Зайдите на сайт производителя и посмотрите, как на самом деле выглядит упаковка средства. Когда продукт, который вы хотите купить, будет у вас в руках, тщательно проверьте его. Обратите внимание на цвета, оттенки и шрифты. Например, буквы могут быть наклонены или нечетко пропечатываются на упаковке. Все это быстро выдает подделку.

Также обратите внимание на обратную сторону упаковки. Как правило, у подделок не указан полный состав, оригинальные бренды также дают инструкцию на нескольких языках.

Цветовая палитра

Если речь идет о декоративной косметике, то продавцы подделок часто попадаются на несоответствии оригинальной цветовой палитры. Недобросовестные продавцы часто забывают о том, что многие оттенки помад и теней известны своими названиями. Посмотрите на оригинальном сайте, какая у косметики цветовая палитра, а также запишите названия. Потом сравните ее с тем, что вы собираетесь купить. Если найдете хотя бы одно несовпадение, то перед вами подделка.

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