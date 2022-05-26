Успеть до лета: эффективные упражнения на пресс

Область живота считается одной из самых проблемных в плане жировых отложений, поэтому мышцы в этой зоне нужно тщательно прорабатывать. Даже если вы не планируете надевать купальник этим летом, обтягивающие платья и короткие топы никто не отменял. В материале “Рамблера” собраны самые эффективные упражнения на пресс.

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Не стоит гнаться за результатом и мучить себя постоянными изнуряющими тренировками. Пресс невозможно накачать за неделю или за две, а вот при месяце ежедневных легких тренировок можно будет увидеть результат.

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Скручивания с поднятыми ногами

Для этого упражнения вам понадобится коврик и небольшая подушка, если вы новичок в этом деле. Поднимите ноги перпендикулярно полу, положите руки за голову и выполняйте скручивания. Обратите внимание на поясницу. Она должна плотно прилегать к полу. Если у вас не получается ее прижать, подложите под ягодицы подушку. Количество повторов нужно определить в зависимости от вашей физической подготовки. Попробуйте сделать 10-15 раз, и таких упражнений четыре подхода. Если нагрузка показалась вам небольшой, увеличьте количество еще на пять повторов.

Велосипед

Это упражнение эффективно тем, что прорабатывает прямые и косые мышцы пресса, которые помогают формировать мышечный корсет. Для выполнения упражнения лягте на пол и положите руки за голову. Ноги нужно приподнять на 45 градусов от пола. После этого поворачивайте корпус и попеременно сгибайте ноги. Старайтесь развернуть корпус как можно сильнее и не опускайтесь обратно на пол. Один подход должен быть сделан полностью, отрываясь от пола. Количество повторений также зависит от вашей физической формы. Начните с подходов по 10-15 повторений, потом увеличивайте нагрузку.

Скручивания таза