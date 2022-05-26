Успеть до лета: эффективные упражнения на пресс

Область живота считается одной из самых проблемных в плане жировых отложений, поэтому мышцы в этой зоне нужно тщательно прорабатывать. Даже если вы не планируете надевать купальник этим летом, обтягивающие платья и короткие топы никто не отменял. В материале “Рамблера” собраны самые эффективные упражнения на пресс.
Не стоит гнаться за результатом и мучить себя постоянными изнуряющими тренировками. Пресс невозможно накачать за неделю или за две, а вот при месяце ежедневных легких тренировок можно будет увидеть результат.
Для этого упражнения вам понадобится коврик и небольшая подушка, если вы новичок в этом деле. Поднимите ноги перпендикулярно полу, положите руки за голову и выполняйте скручивания. Обратите внимание на поясницу. Она должна плотно прилегать к полу. Если у вас не получается ее прижать, подложите под ягодицы подушку. Количество повторов нужно определить в зависимости от вашей физической подготовки. Попробуйте сделать 10-15 раз, и таких упражнений четыре подхода. Если нагрузка показалась вам небольшой, увеличьте количество еще на пять повторов.
Это упражнение эффективно тем, что прорабатывает прямые и косые мышцы пресса, которые помогают формировать мышечный корсет. Для выполнения упражнения лягте на пол и положите руки за голову. Ноги нужно приподнять на 45 градусов от пола. После этого поворачивайте корпус и попеременно сгибайте ноги. Старайтесь развернуть корпус как можно сильнее и не опускайтесь обратно на пол. Один подход должен быть сделан полностью, отрываясь от пола. Количество повторений также зависит от вашей физической формы. Начните с подходов по 10-15 повторений, потом увеличивайте нагрузку.
Это упражнение поможет накачать мышцы в зоне живота. Как правило, после выполнения этого упражнения убирается маленький “животик”, выпирающий снизу. Для этого упражнения вам тоже понадобится только коврик. Ложитесь на него и поднимите ноги на 90 градусов наверх. Положите руки вдоль корпуса и держите опору на них. После этого начинайте подкручивать таз так, как будто вы хотите сделать “березку”, но очень сильно подниматься не надо, иначе вы не будете чувствовать мышцы пресса. Если упражнение кажется вам легким, возможно, вы делаете его неправильно. Рекомендуется в самом начале делать 8-10 повторений в четыре подхода, чтобы не перегрузить мышцы.