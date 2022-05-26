Стилистка перечислила способы выглядеть дорого

Французская стилистка перечислила десять простых способов выглядеть дорого. На обучающий ролик, опубликованный на ее YouTube-канале, обратила внимание редакция The Sun.

Фото: Frédérique Bros / YouTube Frédérique Bros / YouTube

Модный эксперт Фредерик Брос рассказала об одежде, деталях внешности и особенностях поведения, которые способны визуально «удешевлять» образ. В первую очередь она порекомендовала всегда смотреться в зеркало перед выходом из дома, чтобы исключить недостатки в макияже и прическе.

Помимо этого, важно красить губы перед каждым появлением на публике, пояснила блогерша.

«Моя бабушка всегда говорила, что элегантная леди не выйдет в свет с бледными губами», — уточнила она.

Кроме того, по словам Брос, не следует недооценивать силу аксессуаров.

«Только не переусердствуйте, не носите кольца на всех пальцах», — посоветовала автор видео.

Героиня материала также обратила внимание на важность правильных манер. По ее мнению, женщинам необходимо вести себя вежливо и спокойно, а также стараться сохранять прямую осанку и всегда класть ногу на ногу, сидя на стуле или диване.

«Не забывайте об этикете за обеденным столом, иначе можете испортить впечатление», — призвала француженка.

В заключение стилистка заявила, что представительницы высшего общества никогда не появятся на публике с неаккуратным маникюром. То же самое касается макияжа — лучше избегать ярких цветов, однако не следует полностью отказываться от декоративной косметики.

«Не забывайте про волосы! Если не хотите их мыть — хотя бы сделайте хвост», — высказалась Брос.