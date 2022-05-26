Россиян предостерегли от «бабушкиных» секретов красоты

«Давайте разберемся на примере всем известной и любимой клубники. Выбрали ягодку поспелее и покрупнее, половину откусили, половину на лицо — знакомая ситуация? В лучшем случае ничего страшного не произойдет, но давайте посмотрим, что там в составе клубники. Во-первых, если это покупная ягода — наличие нитратов и вредных веществ почти всегда обеспечено. Во-вторых, в клубнике содержатся фруктовые кислоты, которые могут быть полезны в каких-то отдельных случаях, например при акне, но эти же кислоты не рекомендуется использовать в возрасте до 25 лет, а по некоторым данным, и до 30 лет. В-третьих, клубника, как и многие маски или крема, может спровоцировать контактный дерматит»,