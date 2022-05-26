Парикмахер перечислил трендовые окрашивания на лето 2022 года

Модные редакторы портала Bustle совместно со звездным парикмахером и международным колористом бренда Matrix Джорджем Папаниколосом перечислили лучшие окрашивания на лето 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания Bustle.

В грядущем жарком сезоне будут актуальны медные, темно-красные, клубничные, бронзовые, шоколадно-коричневые и каштановые оттенки. Помимо них, в список трендовых окрашиваний попали холодный и золотой блонд, неон, а также «кассетная брюнетка» (метод окрашивания темно-каштановых волос в черный цвет, который напоминает оттенок пленки от кассеты, — прим. «Ленты.ру»).

Кроме этого, модными собеседник издания назвал двухцветное окрашивание и контрастные пряди у лица. Отдельно парикмахер выделил 4D-балаяж. «В обновленной версии балаяжа используется техника 4D, при котором пряди окрашиваются в светлый или темный цвет на определенных участках волос, а именно на кончиках, прядях у лица и макушке», — пояснил стилист.