Девушка едва не ослепла от наращивания ресниц

Девушка сделала наращивание ресниц и едва не ослепла после посещения мастера. На публикацию с историей косметолога в соцсетях обратили внимание в издании The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Владелица салона Ава (фамилия неизвестна) рассказала, что одна из ее клиенток собирается подать на нее в суд после неудачной процедуры. По словам мастера, пары клея расплавили контактные линзы посетительницы во время наращивания, в результате чего женщина на короткое время потеряла способность видеть.

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При этом Ава объяснила, что перед каждым посещением клиенты салона подписывают специальную бумагу, предупреждающую о возможных рисках. В том числе, в документе есть пункт, рекомендующий снимать контактные линзы перед наращиванием ресниц, так как токсические вещества в составе клея могут привести к химическим ожогам. Пострадавшая девушка не была исключением и подписала «форму риска».

«Моя клиентка не сказала мне, что у нее есть контактные линзы, и клей расплавился у нее в глазу. Это знак вам иметь страховку и бланки приема», — предупредила она других мастеров в своей публикации.

Пользователи сети неоднозначно отнеслись к посту косметолога. Некоторые настаивали на том, что ей следовало спросить своего клиента о наличии линз перед началом процедуры. Другие были уверены, что предупреждающего документа достаточно. «Это не совсем ваша вина, ведь вы предупредили в документе. Но, возможно, следовало бы спросить устно, ведь линзы очень частое явление», — комментировали они. «У моего мастера по наращиванию ресниц есть это предупреждение на сайте», «По-моему очевидно, что линзы следует снимать перед наращиванием», — высказались другие юзеры.

В следующем посте бизнесвумен поделилась другим роликом, в котором осведомила клиентов о других возможных последствиях несоблюдения мер безопасности.

«Контактные линзы на сеансе наращивания ресниц могут привести к тому, что они "прижгутся" к глазному яблоку. В тяжелых случаях это может привести к полной потере зрения», — пояснила специалист.

Ранее мастер по наращиванию ресниц из Детройта Дежа Элексус назвала распространенную ошибку в поведении ее клиентов.