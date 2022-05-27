Назван способ борьбы с морщинами во сне от Дженнифер Лопес

Бьюти-эксперт и экс-помощница пластического хирурга Мишель Сильва в TikTok (@therealmichellesilva) назвала звездный способ для борьбы с морщинами. Она рассказала, что многие знаменитости, в том числе и Дженнифер Лопес, спят на спине, чтобы не было морщин, сообщает издание The Sun.

В опубликованном ролике Сильва призналась, что изучает все методы борьбы с возрастом.

«Если вам за 30, 40 или 50 лет и вы помешаны на борьбе со старением, как и я, эти советы для вас», — сказала она.

Эксперт призналась, что около 10 лет назад, когда работала с пластическим хирургом, слышала, как он спрашивал пациентов, в какой позе они спят. Оказалось, что по состоянию лица можно определить позу, которую человек предпочитает для сна.

«На той половине лица, на которой спит человек, морщин всегда больше, — отметила Сильва. — Но есть способ решения этой проблемы».

Тиктокер добавила, что пластический хирург всегда говорил пациентам:

«Знаю, дамы, что это неудобно, но научитесь спать на спине. Никогда не засыпайте на животе, уткнувшись лицом в подушку».