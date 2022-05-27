Визажист рассказала, как сделать стойкий летний макияж

Как отметила эксперт, летний макияж от зимнего во многом отличается подготовкой кожи: с точки зрения ухода становится больше увлажняющих средств и меньше питательных, добавляется SPF-защита. Девушкам с хорошей кожей стоит отказаться от тонального крема и точечно убрать недостатки при помощи консилера.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам визажиста, летом косметика держится на лице не так долго из-за выделений кожного сала. При этом кожа начинает блестеть. Для более стойкого макияжа стоит перейти на матирующий тон.

Также стоит использовать матирующие салфетки в течение дня. Салфетка будет снимать с кожи лишний блеск, и макияж будет выглядеть аккуратно, передает МИР 24.

Кроме того, в летний период не стоит пренебрегать фиксаторами для макияжа.