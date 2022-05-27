Блогерша показала последствия многолетнего бритья лица

Блогерша Джордин Вуд показала подписчикам последствия многолетнего бритья кожи лица. Соответствующим TikTok-роликом заинтересовались журналисты The Sun.

Фото: Jordyn Wood / TikTok Jordyn Wood / TikTok

На видео юзерша с никнеймом @jordyn_wood продемонстрировала свою ежедневную бьюти-рутину, которой она следует около пяти лет. На размещенных кадрах девушка проводит по коже лица обыкновенным бритвенным станком.

По словам Вуд, с помощью данного метода она добилась сияющей кожи, так как из-за отсутствия растительности на ее лице уходовые средства проникают глубже в поры. Блогерша начинает процедуру с очищения, нанося на кожу специальную пену для умывания, после чего берет в руки бритву и обрабатывает кожу.

Героиня материала рассказала, что впервые увидела упомянутый лайфхак у звездного косметолога-эстетиста. Девушка добавила, что упомянутый уход подходит только для обладательниц нормальной кожи без воспалений и акне.

Автор ролика также утверждает, что бритье пуховых волос не приведет к появлению щетины. «Мне кажется, что у мужчин возрастные изменения проявляются не так сильно, как у женщин, потому что они часто бреются», — добавила она в заключение.