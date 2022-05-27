Почему волосы выпадают и как с этим бороться

С проблемой выпадения волос сталкиваются очень многие. На то всегда есть разные причины, и, чтобы избавиться от этой проблемы, необходимо выяснить, что к ней привело и устранить первопричину. Рамблер совместно с экспертом разобрался в этой теме.
Также следует проверить дефицитные состояния по анализу крови. Самые распространенные из них - дефицит железа, особенно у женщин, цинка, меди, магния, кремния, селена, дефицитов витаминов группы B, витамин D. Также выпадение волос может быть вызвано заболеванием эндокринных органов, и одно из частых состояний - это гипотериоз. Также причинами могут быть диеты, снижение веса за короткий промежуток более, чем на 10 килограммов, и показатели общего белка.
Также вы можете использовать ряд препаратов с растительными экстрактами, линии с аминокислотами, которые тоже можно наносить ежедневно, чтобы быстрее простимулировать рост волос.