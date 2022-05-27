Почему волосы выпадают и как с этим бороться

Лечение будет заключаться в компенсации дефицитов. Врач-терапевт или трихолог выпишет препараты, чтобы эти дефициты компенсировать. Но есть состояния, когда выпадение волос не стабилизируется на протяжении 6 месяцев, происходит истончение волос, формирование зон поредения. Это весомые причины для того, чтобы обратиться к врачу-трихологу. Если вы заметили усиление выпадения волос, ни в коем случае не изменяйте режим мытья волос. Иногда в таких случаях люди сокращают режим мытья, и это плохо, потому что человек становится «накопителем», и за следующим мытьем он вымоет волос в 2-3 раза больше, чем в обычном режиме. Я бы рекомендовала даже чаще мыть волосы, чтобы мы быстрее вымыли волосы, которые находятся в стадии выпадения, и освободили место для роста новых волос.



Копытина Виталия Вячеславовна Врач трихолог, действующий член ассоциации трихологов, союза трихологов, русского общества исследования волос, общества исследования волос Восточной Европы и Азии