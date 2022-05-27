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42 минуты назад

Почему волосы выпадают и как с этим бороться

Мира Маркина
Копытина Виталия Вячеславовнаэксперт

С проблемой выпадения волос сталкиваются очень многие. На то всегда есть разные причины, и, чтобы избавиться от этой проблемы, необходимо выяснить, что к ней привело и устранить первопричину. Рамблер совместно с экспертом разобрался в этой теме.

Почему волосы выпадают и как с этим бороться
Фото: pixabay.compixabay.com
Борьбу с выпадением волос, действительно, стоит начинать с установления причины. Хочу напомнить, что инфекционные и вирусные заболевания, наркоз, интоксикации, прием антибиотиков и отравление могут вызывать усиление выпадения волос. Как правило, если вы столкнулись с перечисленными состояниями, выпадение волос наступает через 2-3 месяца после их начала. Поэтому, если вы заметили усиление выпадения волос, нужно вспомнить, что могло предшествовать этому 2-3 месяца назад. Если выпадение волос было вызвано какой-то из этих причин, рост волос возобновится самостоятельно.
Копытина Виталия Вячеславовна
Копытина Виталия ВячеславовнаВрач трихолог, действующий член ассоциации трихологов, союза трихологов, русского общества исследования волос, общества исследования волос Восточной Европы и Азии
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Также следует проверить дефицитные состояния по анализу крови. Самые распространенные из них - дефицит железа, особенно у женщин, цинка, меди, магния, кремния, селена, дефицитов витаминов группы B, витамин D. Также выпадение волос может быть вызвано заболеванием эндокринных органов, и одно из частых состояний - это гипотериоз. Также причинами могут быть диеты, снижение веса за короткий промежуток более, чем на 10 килограммов, и показатели общего белка.

Лечение будет заключаться в компенсации дефицитов. Врач-терапевт или трихолог выпишет препараты, чтобы эти дефициты компенсировать. Но есть состояния, когда выпадение волос не стабилизируется на протяжении 6 месяцев, происходит истончение волос, формирование зон поредения. Это весомые причины для того, чтобы обратиться к врачу-трихологу. Если вы заметили усиление выпадения волос, ни в коем случае не изменяйте режим мытья волос. Иногда в таких случаях люди сокращают режим мытья, и это плохо, потому что человек становится «накопителем», и за следующим мытьем он вымоет волос в 2-3 раза больше, чем в обычном режиме. Я бы рекомендовала даже чаще мыть волосы, чтобы мы быстрее вымыли волосы, которые находятся в стадии выпадения, и освободили место для роста новых волос.
Копытина Виталия Вячеславовна
Копытина Виталия ВячеславовнаВрач трихолог, действующий член ассоциации трихологов, союза трихологов, русского общества исследования волос, общества исследования волос Восточной Европы и Азии

Также вы можете использовать ряд препаратов с растительными экстрактами, линии с аминокислотами, которые тоже можно наносить ежедневно, чтобы быстрее простимулировать рост волос.

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