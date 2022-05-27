Стилист показал прическу для визуального омоложения лица

Ранее в мае 61-летняя американка Трейси Макаплай нарастила волосы и визуально помолодела на 10 лет. Женщина рассказала, что только несколько лет назад приняла свой возраст и возникшую седину, поэтому с тех пор не меняла внешность. Однако когда она узнала о том, что английская танцовщица Ширли Баллас в ее годы сделала наращивание волос, то решила последовать ее примеру. Вследствие этого жительница США захотела прибегнуть к трем разным видам наращивания: заколки с шиньоном, накладной хвост и наращивание в салоне. В результате эксперимента Макаплай отметила, что первый и второй способы показались ей более доступными.