Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
2 часа назад

Назван простой способ увеличить ягодицы

Lenta.ru

Фитнес-тренер Рэйчел Диллон назвала простой способ увеличить ягодичные мышцы и добиться стройной талии. Слова специалистки приводит Daily Mail.

Назван простой способ увеличить ягодицы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Диллон посоветовала силовые тренировки с отягощением для наращивания мышечной массы в области ягодиц. Она признается, что когда-то боялась тренажерного зала и предпочитала кардиотренировки только потому, что, как и многие женщины, не хотела выглядеть слишком мускулистой. С тех пор ее мнение о силовых тренировках изменилось.

Диллон рекомендует начинать тренировку в зале с приседаний со штангой, румынской становой тяги, обратных выпадов и толчков бедрами. По ее словам, чтобы обеспечить постепенное наращивание мышечной массы, она съедает больше калорий, чем сжигает. В среднем это 2300 килокалорий в день, в том числе 111 граммов белка и 69 граммов жира.

Диллон придерживается здорового пятиразового питания — три основных приема пищи и два перекуса. Она начинает день в девять утра с латте на овсяном молоке с сахарозаменителем, а в 10 утра съедает рогалик со свежим манго, маракуйей, клубникой, черникой и помидорами черри. В 11:30 она перекусывает сушеным манго, а на обед любит готовить вареную курицу с соусом карри, рисом и зеленью. В 16:30 она позволяет себе сладкий десерт и через два часа ужинает, например, стейком лосося с пастой и зеленым салатом.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как ускорить похудение. Она назвала два эффективных и простых способа, помогающих сбросить вес.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители