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1 час назад

Россиянам перечислили способы сохранения объема волос на неделю

Lenta.ru

Топ-стилистка Ирэна Едина перечислила способы сохранения объема волос на неделю. Ее комментарии приводит издание The Voice.

Россиянам перечислили способы сохранения объема волос на неделю
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению эксперта, при выборе шампуня для волос не стоит ориентироваться на пометку «для объема». В первую очередь Едина предложила россиянам оценить состояние кожи головы: например, лучшим для жирной кожи она назвала шампунь с нейтральным pH.

«С ним волосы меньше жирнятся, дольше остаются чистыми и в целом выглядят лучше», — рассказала парикмахер.

В то же время для нормальной кожи головы специалистка рекомендует использовать шампунь именно для придания объема. По мнению Единой, средство приоткрывает чешуйки, делая локоны пористыми и жесткими. За счет данного эффекта локоны приобретают желаемый объем и при этом легче поддаются укладке.

Вдобавок парикмахер посоветовала использовать сухой шампунь.

«Он абсорбирует кожное сало, за счет талька делает прикорневую зону волос более жесткой и создает объем по всей длине», — пояснила она.

В завершение стилистка объяснила читателям издания, что для создания объема можно воспользоваться феном и круглой расческой. Кроме того, она порекомендовала сушить волосы, опустив голову вниз и предварительно распределив по всей длине волос несмываемое средство для укладки.

Ранее в мае парикмахер Пол Уиндл поделился несколькими советами, как сохранить густоту и объем волос. Так, стилист порекомендовал читателям отказаться от шампуней с поверхностно-активными веществами, расчесывать локоны перед сном и использовать на ежедневной основе кондиционер и несмываемые средства для дополнительного ухода.

Красота,
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