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2 часа назад

Звезда Comedy Woman призналась, что люди упрекали ее за лишний вес

Passion.ru

Звезда Comedy Woman, победительница «Последнего героя» и популярная артистка Надежда Ангарская рассказала, что столкнулась с критикой со стороны окружающих, когда весила 136 килограммов.

Звезда Comedy Woman призналась, что ее упрекали за лишний вес
Фото: Passion.ruPassion.ru

Актриса не раз признавалась, что похудела больше, чем на 40 килограммов. Однако в интервью изданию Passion.ru она сказала, что даже в пышном весе чувствовала себя комфортно и никогда не упрекала себя за лишние килограммы, до тех пор пока не подвергалась бодишеймингу со стороны окружающих.

«Когда ты замечаешь в человеке, что он какой-то не такой, а ты идеальный – это удивительная история. Общество было злым по отношению ко мне. Но я всегда принимала это с юмором, верила, что что-то изменится», – заметила Ангарская.

Знаменитость добавила, что она очень быстро набирает вес, когда начинает есть углеводы, потому вынуждена все время держать себя в руках. Похудеть она решилась, после того как ей диагностировали ожирение. Руководствовалась она соображениями сохранения здоровья и потому, что ей хотелось носить красивую одежду, которая ей нравится и подходит.

В заключение Надежда Ангарская сказала, что несмотря на то, что сама долгое время была plus-size, идей бодипозитива не разделяет. По ее словам, они больше про уверенность в себе и внешность, но не про здоровый образ жизни и хорошее самочувствие, а ей такой подход не близок.

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