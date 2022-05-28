Звезда Comedy Woman призналась, что ее упрекали за лишний вес

Звезда Comedy Woman, победительница «Последнего героя» и популярная артистка Надежда Ангарская рассказала, что столкнулась с критикой со стороны окружающих, когда весила 136 килограммов.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Актриса не раз признавалась, что похудела больше, чем на 40 килограммов. Однако в интервью изданию Passion.ru она сказала, что даже в пышном весе чувствовала себя комфортно и никогда не упрекала себя за лишние килограммы, до тех пор пока не подвергалась бодишеймингу со стороны окружающих.

«Когда ты замечаешь в человеке, что он какой-то не такой, а ты идеальный – это удивительная история. Общество было злым по отношению ко мне. Но я всегда принимала это с юмором, верила, что что-то изменится», – заметила Ангарская.

Знаменитость добавила, что она очень быстро набирает вес, когда начинает есть углеводы, потому вынуждена все время держать себя в руках. Похудеть она решилась, после того как ей диагностировали ожирение. Руководствовалась она соображениями сохранения здоровья и потому, что ей хотелось носить красивую одежду, которая ей нравится и подходит.