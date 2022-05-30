Бледная кожа стала трендом у знаменитостей

Бледная кожа стала трендом у мировых знаменитостей в 2022 году. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно материалу, известные личности массово отказались от солнечных ванн и посещения солярия. В числе тех, кто предпочел естественный тон кожи бронзовому оттенку, оказались певица Кайли Миноуг, актриса Энн Хэтэуэй и кинозвезда Николь Кидман.

Известно, что до XX века светлая кожа считалась признаком аристократического происхождения. В 1980-х стал модным загар, из-за чего многие рисковали здоровьем, часами принимая солнечные ванны. Редакция при этом отмечает, что в настоящее время все больше людей выбирают оставаться на пляже в тени и защищаются от солнца SPF-кремами.