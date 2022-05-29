Как правильно ухаживать за проблемной кожей весной и летом

WomanHit.ru собрал рекомендации косметологов и подходящие бьюти-средства

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Весенний период считается очень сложным для нашей кожи. Перепады температур, ветреная и дождливая погода — все это не лучшим образом сказывается на ее состоянии. Обладатели жирной кожи отмечают весной и летом постоянный блеск из-за повышенного салоотделения и расширенные поры, а также появление неожиданных прыщиков. Сухая кожа сигнализирует о приходе тепла обезвоженностью, истончением и тусклым цветом лица. Нормальная кожа начинает вдруг становиться комбинированной в Т-зоне, а наряду с жирными участками появляются сухие зоны, требующие внимания. Что уж говорить о чувствительной или проблемной коже, которая реагирует на весну самым непредсказуемым образом — покраснением, раздражением, шелушением. Расскажем, как помочь проблемной коже.

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Акне

Весной у многих обостряется акне. В терапевтических целях нужно придерживаться определенных ограничений в питании (уменьшение сладкого и молочного в рационе улучшает состояние кожи), провести мануальную чистку кожи для избавления от комедонов, а также пройти сделать профессиональный пилинг — для снятия воспаления, снижения секреции сальных желез, сужения пор, выравнивания тона кожи. Но и домашнему уходу нужно уделить особое внимание. Бренды BABOR и Advanced Nutritio объединились и подготовили специальный сет для проблемной кожи, для тех, кто хочет этой весной комплексно подойти к решению проблемы акне «снаружи и изнутри».

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Сет «No problem skin care set» состоит из четырех продуктов-бестселлеров для проблемной кожи. Это 3 средства для лица BABOR для поэтапного ухода за проблемной кожей:

1. Деликатное энзимное очищение в виде пудры

2. Ампулы Purifier с ихтиолом и маслом чайного дерева

3. Восстановление гидролипидного баланса с помощью крема Skinovage Moisturizing cream, а также бестселлер Advanced Nutrition Programme — БАД Аккумакс. Отмеченная многими наградами и запатентованная формула Аккумакс для проблемной кожи уменьшает выделение кожного секрета, оказывает противовоспалительное действие.

Купероз и розацеа

Если у вас не просто чувствительная кожа, но еще с проявлениями купероза и розацеа, то помимо ежедневного крема, нужно включить в свой уход «тяжелую артиллерию» — маски для лица. Их следует делать 1—2 раза в неделю и выбирать именно те, которые подходят под вашу проблему.

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У испанского дерматологического бренда Sesderma в линии Azelac появилась подходящая новинка — маска интенсивного действия от покраснений Anti-redness mask. Она как раз предназначена для ухода за чувствительной кожей, склонной к аллергическим реакциям в связи с ломкостью капилляров, а также может использоваться как вспомогательное средство при дерматологическом лечении купероза и розацеа. Формула с липосомированными ингредиентами обеспечивает высокую эффективность и переносимость средства чувствительной кожей. Формула маски создана с использованием нанотехнологий. Инкапсулированные в липосомы активные ингредиенты проникают глубоко в кожу, сохраняя свои свойства. Итог: выраженное противовоспалительное и увлажняющее действие, уменьшение раздражений, восстановление и укрепление кожного барьера, регуляция выработки себума, обеспечение коже комфорта и выравнивание тона за счет депигментирующего действия.

Псориаз

Согласно последним данным, около 2% населения планеты страдает псориазом. Это — одно из самых распространенных генетически обусловленных заболеваний кожи. При псориазе, вследствие нарушения образования клеток, на некоторых участках тела кожа утолщается, над её поверхностью возвышаются так называемые бляшки, покрытые толстыми, серебристыми, блестящими чешуйками, Очаги воспаления, как правило, локализуются на локтях и коленях, по линии роста волос и в области крестца. Заболевание может угасать и обостряться время от времени, сильно сказываясь на качестве жизни человека. Помимо изменения внешнего вида кожи, для псориаза характерен зуд, при котором пациент постоянно расчесывает кожу, вследствие чего появляются новые поражения. На прогрессирующей стадии заболевания крайне важно устранить зуд и снять острое воспаление.

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Успокаивающий крем-концентрат Ксемоз ПСО, разработанный Дерматологическими Лабораториями Uriage («Урьяж»), предназначен специально для ухода за кожей, склонной к псориазу. Комфортное по текстуре средство снимает зуд, смягчает, увлажняет, регенерирует кожу, восстанавливает защитный барьер и способствует устранению бляшек, характерных для псориаза.