Почему китайские женщины выглядят на 20 лет моложе

Китаянки славятся тем, что на протяжении многих лет им удается сохранить внешнюю молодость. Примечательно, что для этого им не нужно использовать косметику – свежесть и бодрость даруются природой. "Рамблер" раскроет несколько секретов китайских женщин, которые помогают им не стареть.
Традиционная китайская медицина предполагает, что одним из самых важных аспектов красоты и молодости является детоксикация организма. Поэтому помимо употребления свежей пищи и отказа от вредных привычек, очень полезно устраивать хотя бы один веганский день в неделю. Причем исключать на сутки надо не только мясо, но и кисломолочные продукты.
Чай из листьев лотоса можно подавать как в холодном, так и в горячем виде. Он стимулирует мочеиспускание, похудение и помогает при проблемах с желудком. Это особенно полезно для тех, кто набирает вес от употребления жирной и жирной пищи. Специалисты рекомендуют выпивать натощак три-четыре чашки чая ежедневно.
Тай-чи — традиционная китайская практика, состоящая из плавных движений. Главными принципами этого боевого искусства являются равновесие и мягкость. Именно способность придерживаться данных принципов позволяет развиваться как физически, так и духовно.
Маска для лица из куркумы — очень эффективный метод в борьбе со старением. Она также может помочь в лечении определенных кожных заболеваний. Можно купить готовую маску, либо же сделать ее самостоятельно в домашних условиях, добавив к специи йогурт или мед. Перед применением важно убедиться в отсутствие аллергических реакций.