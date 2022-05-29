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2 часа назад

Как китайским женщинам удается выглядеть на 20 лет моложе

Катерина Саломе

Китаянки славятся тем, что на протяжении многих лет им удается сохранить внешнюю молодость. Примечательно, что для этого им не нужно использовать косметику – свежесть и бодрость даруются природой. "Рамблер" раскроет несколько секретов китайских женщин, которые помогают им не стареть.

Почему китайские женщины выглядят на 20 лет моложе
Фото: pixabay.compixabay.com

1. Веганский день

Традиционная китайская медицина предполагает, что одним из самых важных аспектов красоты и молодости является детоксикация организма. Поэтому помимо употребления свежей пищи и отказа от вредных привычек, очень полезно устраивать хотя бы один веганский день в неделю. Причем исключать на сутки надо не только мясо, но и кисломолочные продукты.

2. Чай из лотоса

Чай из листьев лотоса можно подавать как в холодном, так и в горячем виде. Он стимулирует мочеиспускание, похудение и помогает при проблемах с желудком. Это особенно полезно для тех, кто набирает вес от употребления жирной и жирной пищи. Специалисты рекомендуют выпивать натощак три-четыре чашки чая ежедневно.

3. Гимнастика тай-чи

Тай-чи — традиционная китайская практика, состоящая из плавных движений. Главными принципами этого боевого искусства являются равновесие и мягкость. Именно способность придерживаться данных принципов позволяет развиваться как физически, так и духовно.

4. Маска из куркумы

Маска для лица из куркумы — очень эффективный метод в борьбе со старением. Она также может помочь в лечении определенных кожных заболеваний. Можно купить готовую маску, либо же сделать ее самостоятельно в домашних условиях, добавив к специи йогурт или мед. Перед применением важно убедиться в отсутствие аллергических реакций.

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