Как начать избавляться от жира на животе уже сегодня

Чтобы помочь вам начать путь к плоскому животу и быстрой потере веса, издание Eat This! Not That рассказало о наиболее действенных способах. Благодаря им вы сможете начать избавляться от живота уже сегодня.

Согласно исследованию, простое включение кондиционера или уменьшение температуры зимой может способствовать борьбе с жиром на животе во время сна. Как выяснилось, более холодная температура может слегка повысить эффективность ваших запасов жира, который согревает вас, помогая сжигать жир на животе.

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Если вы можете сделать более пяти повторений упражнения, возьмите более тяжелый вес. Особенно важно прорабатывать большие группы мышц, например, ягодицы, с большим весом, так как это способствует сжиганию жира и в области живота.

Ночной свет не только мешает вам выспаться, но и может привести к увеличению веса, согласно исследованию, опубликованному в Американском журнале эпидемиологии. Испытуемые, которые спали в более темных комнатах, на 21% реже страдали ожирением.

Замените банки с конфетами и печеньем на кухонном столе мисками со свежими фруктами и контейнерами с орехами. Заполните холодильник нарезанными овощами и хумусом для быстрого и здорового перекуса.

Пролистывание соцсетей может быть причиной того, что вы не можете избавиться от лишнего веса. В недавнем исследовании ученые проанализировали дневники сна более 500 участников и обнаружили, что потеря всего 30 минут сна увеличивает риск ожирения на 17%.

Потребление слишком большого количества сахара может привести к ожирению, которое часто вызывает другие проблемы со здоровьем, такие как диабет и болезни сердца. Многие вредные хлопья для завтрака содержат много сахара.

“Газировка, как диетическая, так и обычная, не имеет абсолютно никакой пищевой пользы и даже может иметь серьезные последствия для здоровья”, - говорит Джина Консалво,, дипломированный диетолог из Пенсильвании.