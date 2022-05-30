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31 минуту назад

Найден простой способ завить волосы с помощью подручных средств

Lenta.ru

Блогерша Джорджия Янг показала простой способ завить волосы с помощью подручных средств. Соответствующим TikTok-роликом заинтересовались журналисты The Sun.

Найден простой способ завить волосы с помощью подручных средств
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пользовательница сети с никнеймом @g33ldn нашла лайфхак, позволяющий сделать укладку без использования диффузора — специальной зубчатой насадки для фена, которая предотвращает спутывание локонов при сушке.

На размещенном видео девушка промокнула влажные волосы полотенцем, после чего принялась сушить их с помощью фена и обыкновенного металлического сита. Кухонное приспособление Янг приловчилась использовать как замену диффузору. Данный метод, по ее словам, позволил ей добиться более упругих локонов.

Упомянутый ролик стал вирусным и набрал более 200 тысяч просмотров. Подписчики принялись высказываться в комментариях.

«Мне точно нужно попробовать», «Смешно, но мне нравится», «На времена отчаяния», — писали юзеры.

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