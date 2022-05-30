Найден простой способ завить волосы с помощью подручных средств

Пользовательница сети с никнеймом @g33ldn нашла лайфхак, позволяющий сделать укладку без использования диффузора — специальной зубчатой насадки для фена, которая предотвращает спутывание локонов при сушке.

На размещенном видео девушка промокнула влажные волосы полотенцем, после чего принялась сушить их с помощью фена и обыкновенного металлического сита. Кухонное приспособление Янг приловчилась использовать как замену диффузору. Данный метод, по ее словам, позволил ей добиться более упругих локонов.