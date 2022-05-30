Зачем на самом деле придумали конкурс «Мисс Мира»

Знаменитый международный конкурс красоты «Мисс Мира» проводится с 1951 года. Но мало кто знает, что изначально это был простой рекламный ход, вовсе не обещающий перерасти в ежегодное мероприятие. Как появился конкурс и почему не стал «одноразовым», читайте в материале «Рамблера».
Идея организовать конкурс пришла в голову молодому рекламному агенту из Лондона Эрику Морли. Причем он вовсе не собирался придумывать ежегодный конкурс: его целью было привлечь внимание совсем к другому событию. Морли необходимо было привлечь внимание к танцевальному залу «Мекка», рекламу нужно было сделать необычной и провести кампанию во время Британского фестиваля.
Морли решил, что отличной идеей выполнить поставленную задачу станет провести международный конкурс красоты в рамках фестиваля. И он с ней в полной мере справился. Придуманный им конкурс привлек огромное количество зрителей. Произошло это не в последней степени благодаря разразившемуся скандалу.
Согласно задумке Морли, девушки, претендующие на звание самой красивой в мире, дефилировали по сцене в купальниках. В 1951 году это было очень смелым решением. Разговоры вокруг конкурса лишь подогрели к нему интерес. Своей цели Морли достиг. А конкурс с того момент начали проводить ежегодно.
Уже через два года Эрик Морли получил должность директора компании «Мекка» и организатором ежегодного конкурса красоты. Еще через несколько лет. В 1959 году «Мисс Мира» начали транслировать по телевизору, на канале BBC. Это привлекло к нему еще большее количество зрителей во всем мире. И до сих пор конкурс остается одним из самых популярных шоу в мире.