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3 часа назад

Зачем на самом деле придумали конкурс «Мисс Мира»

Мария Кимакович

Знаменитый международный конкурс красоты «Мисс Мира» проводится с 1951 года. Но мало кто знает, что изначально это был простой рекламный ход, вовсе не обещающий перерасти в ежегодное мероприятие. Как появился конкурс и почему не стал «одноразовым», читайте в материале «Рамблера».

Зачем на самом деле придумали конкурс «Мисс Мира»
Фото: legion-medialegion-media

Идея организовать конкурс пришла в голову молодому рекламному агенту из Лондона Эрику Морли. Причем он вовсе не собирался придумывать ежегодный конкурс: его целью было привлечь внимание совсем к другому событию. Морли необходимо было привлечь внимание к танцевальному залу «Мекка», рекламу нужно было сделать необычной и провести кампанию во время Британского фестиваля.

Морли решил, что отличной идеей выполнить поставленную задачу станет провести международный конкурс красоты в рамках фестиваля. И он с ней в полной мере справился. Придуманный им конкурс привлек огромное количество зрителей. Произошло это не в последней степени благодаря разразившемуся скандалу.

Согласно задумке Морли, девушки, претендующие на звание самой красивой в мире, дефилировали по сцене в купальниках. В 1951 году это было очень смелым решением. Разговоры вокруг конкурса лишь подогрели к нему интерес. Своей цели Морли достиг. А конкурс с того момент начали проводить ежегодно.

Уже через два года Эрик Морли получил должность директора компании «Мекка» и организатором ежегодного конкурса красоты. Еще через несколько лет. В 1959 году «Мисс Мира» начали транслировать по телевизору, на канале BBC. Это привлекло к нему еще большее количество зрителей во всем мире. И до сих пор конкурс остается одним из самых популярных шоу в мире.

Красота,Эрик Морли,
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