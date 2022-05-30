Пляжный сезон: как быстро и равномерно загореть

С приближением пляжного сезона пора подумать о правильном загаре. Секреты красивого загара и здоровой при этом кожи читайте в материале "Рамблера"

Фото: Кадр из фильма "Загар" Кадр из фильма "Загар"

Тренировочный загар

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Для начала потренируйте свою кожу - перед тем как отправиться на пляжи Турции, Египта или юга России, попробуйте посидеть под солнцем на балконе. Так, первое солнце, которое увидит ваша кожа после зимы, будет не таким агрессивным. Когда вы попадете под палящие лучи южного солнца, кожа будет уже готова.

Пилинги

Уже за пару недель до того, как вы планируете активно загорать, стоит подготовить кожу. Для этого раз в 3-4 дня стоит использовать мягкий скраб или пилинг. Так вы удалите мертвый слой клеток, кожа будет загорать ровнее, а по возвращению домой вы вряд ли будете облазить как ящерица.

Правильная еда

Получить красивый загар и не обгореть поможет и питание.

"Добавьте в рацион свежевыжатый сок моркови, абрикосы, шпинат (витамин А), ешьте блюда из мяса, печени с брокколи и томатами (витамин В), не игнорируйте растительные масла, орехи, бобы (витамин Е), рыбу морепродукты (витамин D), сыр, молоко, яйца, морковь, картофель, петрушку (витамин РР). Сбалансированное питание, богатое свежими фруктами и овощами, соблюдение питьевого режима повысят качество загара...", — рассказала врач дерматолог-косметолог Елена Вискова изданию Marieclaire.

Прием бета-каротина в капсулах за две недели до отпуска, по ее словам, также поможет получить красивый загар.

Эксперты отмечают, что сладости, алкоголь и острая тяжелая пища, наоборот, только усложнят работу организма, и меланин будет вырабатываться значительно хуже.

Питание и увлажнение

Перед поездкой на юг стоит активно увлажнять кожу, возможно, используя средства с гиалуроновой кислотой, но от инъекционных процедур следует отказаться. С собой на отдых обязательно возьмите увлажняющие и успокаивающие кремы и лосьоны.

После загара кожа иссушается, поэтому увлажняющие крема уж точно нельзя игнорировать.

Защита

Ну и конечно, нельзя забывать о солнцезащитных средствах.