Российский косметолог назвала дешевый способ омолодиться

Так, улучшить внешний вид лица, шеи и зоны декольте поможет обычное облепиховое масло из аптеки, рассказала специалистка. Две капли данного средства необходимо смешать с одной или двумя чайными ложками масла зародышей пшеницы, а затем нанести на предварительно очищенную поверхность кожи. Через несколько минут остатки маски следует удалить салфеткой.