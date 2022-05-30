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1 час назад

Российский косметолог назвала дешевый способ омолодиться

Lenta.ru

Российский косметолог Ольга Садовская назвала дешевый способ омолодиться. Комментарий эксперта приводит «Московский комсомолец».

Российский косметолог назвала дешевый способ омолодиться
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, улучшить внешний вид лица, шеи и зоны декольте поможет обычное облепиховое масло из аптеки, рассказала специалистка. Две капли данного средства необходимо смешать с одной или двумя чайными ложками масла зародышей пшеницы, а затем нанести на предварительно очищенную поверхность кожи. Через несколько минут остатки маски следует удалить салфеткой.

«Оно отлично помогает для омоложения кожи, залечивает раны, убирает раздражение, борется с куперозом, пигментацией и при этом очень экономичное», — пояснила специалистка, отметив, что также облепиховое масло можно добавлять в уходовый крем перед использованием.

Красота,Ольга Садовская,
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