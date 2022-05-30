Чем клубника полезна для кожи

Клубничная маска может помочь улучшить состояние вашей кожи. В такой маске есть множество витаминов, антиоксидантов и других элементов, которые сделают кожу свежей и гладкой.

Клубника отлично подходит для создания маски для лица. Эта ягода содержит различные кислоты и витамин С. Подойдёт она также тем, у кого кожа выглядит повреждённой и тусклой, склонна к образованию акне. Перед нанесением маски лучше всего провести тест на аллергию.

Согласно исследованиям, в клубнике много антиоксидантов. Также она замедляет старение кожи благодаря противовоспалительному эффекту. Кроме того, клубника содержит большое количество альфа-гидроксикислоты. Именно она позволяет избавиться от омертвевших клеток кожи.

Салициловая же кислота в составе клубники позволяет вылечить акне.

Исследование 2020 года продемонстрировало, что уровень витамина С в клубнике помогает коже вырабатывать больше коллагена, снижает скорость старения и возникновения морщин и заломов.

Кроме того, маски с клубникой выравнивают тон кожи, осветляют её, уменьшают тёмные круги, в целом улучшают структуру кожи, избавляют от пигментации и следов от прыщей.

Дома можно приготовить клубничную маску, смешав эту ягоду с мёдом, лимонным соком или йогуртом.