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2 часа назад

Экстракт овечьей шерсти и аминокислоты: трихолог рассказала, что вернет цвет седым волосам

Клопс.Ru

Вернуть пигмент поседевшим волосам поможет ряд противовоспалительных препаратов и лосьонов с каталазой. Об этом «Клопс» рассказала трихолог, кандидат медицинских наук, Анна Побилат.

Трихолог рассказала, что вернет цвет седым волосам
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru

«На сегодняшний день проведено 27 исследований, в которых обсуждалась репигментация седых волос, вызванных медикаментами», — поделилась трихолог.

По словам эксперта, в шести статьях описывалось успешное применение таких препаратов, а в 21 докладе говорилось о случайно открытых свойствах медикаментов. Речь идёт в том числе о ряде противовоспалительных препаратов.

«Упоминаются и стимуляторы меланогенеза, витамины: пантотенат кальция и парааминобензойная кислота — препараты, которые накапливается в тканях», — рассказала медик.

Большие ожидания возлагают на:
  • экстракт овечьей шерсти богатый тирозином и цистеином;
  • аминокислоты: L-метионин, L-цистеин, L-тирозин;
  • витамины группы В: В1, В5, В9, В12, ниацин, биотин, ПАБК (парааминобензойная кислота);
  • медь, цинк, магний, витамин D3 — после анализов;
  • антиоксиданты: омегу-3, куркумин, альфа-липоевую кислоту, ресвератрол, зеленый чай.

«В настоящий момент не существует универсальной таблетки для лечения седины», — объяснила трихолог, добавив что для сохранения цвета важно соблюдать баланс микроэлементов, избегать стресса и ухаживать за волосами.

«Оправданным считается применение лосьонов с каталазой, группой В, медью, цинком», — посоветовала эксперт.

Красота,
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