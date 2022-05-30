Трихолог рассказала, что вернет цвет седым волосам

Вернуть пигмент поседевшим волосам поможет ряд противовоспалительных препаратов и лосьонов с каталазой. Об этом «Клопс» рассказала трихолог, кандидат медицинских наук, Анна Побилат.

Фото: Клопс.Ru Клопс.Ru

«На сегодняшний день проведено 27 исследований, в которых обсуждалась репигментация седых волос, вызванных медикаментами», — поделилась трихолог.

По словам эксперта, в шести статьях описывалось успешное применение таких препаратов, а в 21 докладе говорилось о случайно открытых свойствах медикаментов. Речь идёт в том числе о ряде противовоспалительных препаратов.

«Упоминаются и стимуляторы меланогенеза, витамины: пантотенат кальция и парааминобензойная кислота — препараты, которые накапливается в тканях», — рассказала медик.

экстракт овечьей шерсти богатый тирозином и цистеином;

аминокислоты: L-метионин, L-цистеин, L-тирозин;

витамины группы В: В1, В5, В9, В12, ниацин, биотин, ПАБК (парааминобензойная кислота);

медь, цинк, магний, витамин D3 — после анализов;

антиоксиданты: омегу-3, куркумин, альфа-липоевую кислоту, ресвератрол, зеленый чай. Большие ожидания возлагают на:

«В настоящий момент не существует универсальной таблетки для лечения седины», — объяснила трихолог, добавив что для сохранения цвета важно соблюдать баланс микроэлементов, избегать стресса и ухаживать за волосами.