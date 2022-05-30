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1 час назад

Небрежная прическа стала трендом у знаменитостей

Lenta.ru

Прическа, предполагающая нарочитую небрежность, стала трендом у знаменитостей в 2022 году. Соответствующую информацию публикует модный журнал Glamour.

Небрежная прическа стала трендом у знаменитостей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет об укладке под названием «Полуволны», которая достигается посредством накрутки одних прядей и выпрямления других. Звездный парикмахер Джейсон Кольер заявил, что во время завивки необходимо оставлять корни волос нетронутыми, а полученные локоны поправлять пальцами или расческой так, чтобы они выглядели максимально естественно.

«Должно быть ощущение, что вы проснулись с такими волосами. Используйте широкую конусообразную плойку и не обвивайте локон вокруг насадки слишком плотно. Таким образом у вас получится завиток в форме буквы S, который и создает тот самый небрежный эффект», — уточнил специалист и порекомендовал фиксировать укладку текстурирующим спреем.

Согласно материалу, с подобной прической появлялись на публике супермодели Кендалл Дженнер, Хейли Бибер, Кайя Гербер, Жасмин Тукс и Роузи Хантингтон-Уайтли, а также актрисы Кристин Фросет, Эйса Гонсалес и Мэдди Зиглер. Кроме того, в числе любителей «полуволн» оказались певица Сиара, инфлюэнсерка Эддисон Рэй и блогерша София Кульпо.

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