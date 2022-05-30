Небрежная прическа стала трендом у знаменитостей

«Должно быть ощущение, что вы проснулись с такими волосами. Используйте широкую конусообразную плойку и не обвивайте локон вокруг насадки слишком плотно. Таким образом у вас получится завиток в форме буквы S, который и создает тот самый небрежный эффект», — уточнил специалист и порекомендовал фиксировать укладку текстурирующим спреем.