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1 час назад

Блогерша показала способ незаметно ходить без бюстгальтера на улице

Lenta.ruиещё 1

Блогерша Джаз из США показала способ незаметно ходить без бюстгальтера на улице в жаркую погоду. На соответствующий ролик в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание The Sun.

Блогерша показала способ незаметно ходить без бюстгальтера на улице
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам юзерши с никнеймом @jazrabarnes, чтобы летом не носить дополнительный предмет гардероба, она использует извлеченные из бикини поролоновые чашечки. Девушка посоветовала удалить расположенную поверх них скользящую ткань и разместить под облегающей майкой.

«Это мой любимый летний лайфхак, если у вас есть маленький топ и вы не хотите носить бра или показывать складки жира на спине», — пояснила блогерша.

Американка рассказала, что поролон скроет очертания груди, а также обеспечит надежное сцепление с материалом одежды и не выпадет в неудобный момент. Благодаря данному способу девушки могут чувствовать себя на улице одновременно свободными и защищенными, отметила автор ролика.

Видео набрало более 807 тысяч лайков и вызвало положительный отклик у пользователей. «Не хочу делать громких заявлений, но я бы выбрала тебя президентом», «Гениально!», «Это изменит чью-нибудь жизнь», — заверили зрители.

В апреле журналистка и писательница Эбби Макхейл показала правильный способ надевать бюстгальтер. Речь идет о методе scoop & swoop, благодаря которому грудь принимает правильное положение в бра, полностью заполняя его чашки. Согласно лайфхаку, в первую очередь необходимо надеть бретели изделия на плечи и застегнуть последние крючки на его поясе привычным способом. «Важно не затягивать пояс слишком туго. Так, в будущем, когда белье растянется, у вас будет возможность закреплять его на последующие крючки», — пояснила она.

Красота,
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