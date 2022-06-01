Как сделать волосы более густыми

Российская стилистка Юлия Гончарова назвала способы сделать волосы более густыми. Ее комментарии приводит портал Lady.Mail.ru.

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В первую очередь специалистка посоветовала россиянам использовать скрабы или шампуни для глубокого очищения кожи головы 1-2 раза в месяц. «Хорошо очищенная кожа головы лучше держит объем, и волосы в прикорневой части кажутся гуще», — рассказала она.

Вдобавок Гончарова предложила при окрашивании затемнять корни волос или применять техники мелирования, где отдельные пряди будут переливаться на солнце, создавая эффект объема. Помимо этого, парикмахер порекомендовала обратить внимание на многослойные стрижки и челки, среди которых, например, челка-занавеска и бикси на среднюю длину волос, являющийся гибридом между стрижками пикси и бобом с удлинением прядей на затылке.

В заключение эксперт отметила, что для создания иллюзии густоты и объема прически необходимо распределять стайлинговые средства не только на корни, но и по всей длине волос. Данный метод поможет защитить пряди от перегрева горячих инструментов и фена, а также создать нужный эффект.