Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
3 часа назад

Показан способ сделать салонную укладку с помощью подручных средств

Lenta.ru

Блогерша из США показала простой способ, который позволит сделать салонную укладку дома с помощью подручных средств. Соответствующий TikTok-ролик заинтересовал редакцию The Sun.

Как сделать салонную укладку с помощью подручных средств
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пользовательница сети с никнеймом sunday_travel продемонстрировала, как ей удается добиться безупречной прически с локонами при минимальных усилиях. Сообщается, что благодаря данному методу укладка выглядит так, будто над ней поработал профессиональный стилист.

Все, что требуется для упомянутого лайфхака, — 1-2 штуки крупных пластиковых бигуди, на которые девушка накручивает передние пряди. Оставшуюся часть волос она собирает высоко на макушке с помощью резинки, а для создания дополнительного объема продевает в получившийся пучок свернутые в клубок носки и закрепляет свободный край заколкой.

По словам американки, данная конструкция, в отличие от бигуди, позволяет комфортно спать. Девушка отметила, что часто путешествует, а этот способ помогает ей выглядеть свежо даже в дороге. Кроме того, блогерша подчеркнула, что если под рукой нет бигуди, то можно использовать резинки и носки.

Ранее в мае блогерша Джорджия Янг раскрыла способ завить волосы с помощью подручных средств. Девушка показала, как сделать укладку, не имея фена с диффузором — насадкой, которая помогает сделать упругие локоны и предотвращает их спутывание. Вместо упомянутого приспособления юзерша использовала обыкновенное кухонное сито.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители