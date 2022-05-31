Как сделать салонную укладку с помощью подручных средств

Блогерша из США показала простой способ, который позволит сделать салонную укладку дома с помощью подручных средств. Соответствующий TikTok-ролик заинтересовал редакцию The Sun.

Пользовательница сети с никнеймом sunday_travel продемонстрировала, как ей удается добиться безупречной прически с локонами при минимальных усилиях. Сообщается, что благодаря данному методу укладка выглядит так, будто над ней поработал профессиональный стилист.

Все, что требуется для упомянутого лайфхака, — 1-2 штуки крупных пластиковых бигуди, на которые девушка накручивает передние пряди. Оставшуюся часть волос она собирает высоко на макушке с помощью резинки, а для создания дополнительного объема продевает в получившийся пучок свернутые в клубок носки и закрепляет свободный край заколкой.

По словам американки, данная конструкция, в отличие от бигуди, позволяет комфортно спать. Девушка отметила, что часто путешествует, а этот способ помогает ей выглядеть свежо даже в дороге. Кроме того, блогерша подчеркнула, что если под рукой нет бигуди, то можно использовать резинки и носки.