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15 минут назад

Модель показала фото без ретуши и восхитила поклонников

Lenta.ru

Модель из Копенгагена Жозефина показала обратную сторону идеальных фото в соцсетях и восхитила поклонников. Ее публикацией в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) заинтересовались журналисты Daily Star.

Модель показала фото без ретуши и восхитила поклонников
Фото: Lenta.ruLenta.ru

23-летняя активистка бодипозитива разместила серию коллажей, на которых сравнила свое тело при определенных ракурсах и в расслабленном виде. Девушка позировала в бикини и в повседневной одежде.

На первых кадрах она демонстрировала стройную талию, ноги, ровный тон кожи. На других снимках был заметен торчащий живот, складки, двойной подбородок и лицо без ретуши.

«Культивируйте любовь к себе и живите так, чтобы быть счастливыми», — отметила датчанка.

Упомянутая публикация набрала более 20 тысяч лайков и сотни комментариев. «Да! Очень важно видеть такие посты. Не останавливайся — ты великолепна!», «Ты прекрасна на всех фотографиях», «Ты ангел!», «Настоящая красота», — высказывались юзеры.

Ранее в мае плюс-сайз-модель Сара Остигай пожаловалась на бренд белья, который отретушировал ее фотографии и с помощью инструментов фотошопа удалил растяжки. О случившемся девушка рассказала в своем блоге, однако, название марки не раскрыла, так как заключила с ней модельный контракт. Блогерша пожаловалась, что не имеет права голоса, работая манекенщицей.

Красота,
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