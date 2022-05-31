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2 часа назад

Раскрыт секрет идеальной укладки Меган Маркл

Lenta.ru

Звездный парикмахер-стилист из Великобритании Джордж Нортвуд раскрыл секрет идеальной укладки супруги принца Гарри Меган Маркл. Соответствующий материал появился на сайте издания Bustle.

Раскрыт секрет идеальной укладки Меган Маркл
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, прическа, которую носит герцогиня Сассекская, называется «скульптурная волна» и ее не стоит путать с укладкой «пляжные волны».

«Чтобы получить прическу в стиле Меган Маркл, надо сначала высушить волосы феном, а затем уложить их круглой расческой или щипцами, завив концы. Таким образом, вместо пляжной взъерошенной волны вы получите аккуратно уложенные локоны», — рассказал Нортвуд.

Кроме того, стилист дал читателям несколько рекомендаций, как сделать пряди более блестящими и свести к минимуму их ломкость.

«Сначала надо нанести спрей для объема на корни, затем — увлажняющий крем на середину длины волос и только тогда приступить к сушке феном. После того как вы высушили и распрямили локоны феном, возьмите щипцы с круглой насадкой или круглую расческу, и начните завивать их в волну», — объяснил он.

Раннее в мае британские стилисты показали способ Кейт Миддлтон выглядеть моложе с помощью прически. Известно, что сейчас монаршая особа, как правило, заправляет передние пряди волос за уши.

По мнению англичанки Лили Джеффрис, данный метод помогает открыть и акцентировать черты лица. Таким образом подчеркиваются линии подбородка и скул, а также повышается внимание к глазам, уточнила специалистка.

Красота,Кейт Миддлтон,
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