Раскрыт секрет идеальной укладки Меган Маркл

«Сначала надо нанести спрей для объема на корни, затем — увлажняющий крем на середину длины волос и только тогда приступить к сушке феном. После того как вы высушили и распрямили локоны феном, возьмите щипцы с круглой насадкой или круглую расческу, и начните завивать их в волну», — объяснил он.