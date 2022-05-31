4 обязательные процедуры перед летним сезоном

Врач-дерматолог и косметолог Александра Малахова в личном телеграм-канале поделилась процедурами, которые можно сделать прямо перед летним сезоном.
«Биоревитализация поможет снизить сальность – при жаре это то, что нужно»,
– объяснила врач.
Биоревитализация поможет увлажнить кожу и улучшить ее тон, осветлит пигментные пятна и предотвратит появление новых.
Плазмотерапия в свою очередь защитит от фотостарения и воздействия солнечных лучей. Полезно будет пройти курс таких процедур как до, так и после отпуска.
Миндальный пилинг будет полезно сделать перед отпуском, чтобы получить ровный загар. Оптимальным будет курс в три процедуры.
Последнее, на что можно обратить внимание перед отдыхом – Smas-лифтинг тела. Он избавит от неровностей кожи на ягодицах и поможет чувствовать себя на пляже комфортнее, объяснила доктор Александра Малахова.