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35 минут назад

4 обязательных процедуры перед летним сезоном

РИА "ФедералПресс"

Врач-дерматолог и косметолог Александра Малахова в личном телеграм-канале поделилась процедурами, которые можно сделать прямо перед летним сезоном.

4 обязательных процедуры перед летним сезоном
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Биоревитализация поможет снизить сальность – при жаре это то, что нужно»,

– объяснила врач.

Биоревитализация поможет увлажнить кожу и улучшить ее тон, осветлит пигментные пятна и предотвратит появление новых.

Плазмотерапия в свою очередь защитит от фотостарения и воздействия солнечных лучей. Полезно будет пройти курс таких процедур как до, так и после отпуска.

Миндальный пилинг будет полезно сделать перед отпуском, чтобы получить ровный загар. Оптимальным будет курс в три процедуры.

Последнее, на что можно обратить внимание перед отдыхом – Smas-лифтинг тела. Он избавит от неровностей кожи на ягодицах и поможет чувствовать себя на пляже комфортнее, объяснила доктор Александра Малахова.

Красота,
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