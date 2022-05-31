4 обязательных процедуры перед летним сезоном

Врач-дерматолог и косметолог Александра Малахова в личном телеграм-канале поделилась процедурами, которые можно сделать прямо перед летним сезоном.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Биоревитализация поможет снизить сальность – при жаре это то, что нужно»,

– объяснила врач.

Биоревитализация поможет увлажнить кожу и улучшить ее тон, осветлит пигментные пятна и предотвратит появление новых.

Плазмотерапия в свою очередь защитит от фотостарения и воздействия солнечных лучей. Полезно будет пройти курс таких процедур как до, так и после отпуска.

Миндальный пилинг будет полезно сделать перед отпуском, чтобы получить ровный загар. Оптимальным будет курс в три процедуры.