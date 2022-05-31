Как ухаживать за волосами, ногтями и кожей пока вы в отпуске

Не стоит прерывать привычный уход за телом и лицом, пока вы в отпуске. Мы предлагаем лишь немного скорректировать его. Как именно – читайте в статье “Рамблера”.

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Кожа

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Всегда ориентируйтесь на потребности кожи. Возьмите для дорожной косметички простой и универсальный крем с легкой текстурой, который не вызовет аллергической реакции. Для рук может потребоваться средство более жирное, чтобы солнце и ветер не спровоцировали появление сухости и микротрещин.

Не забывайте о санскринах, даже если отпуск планируется не на пляже, а в условиях города. Наносить средство следует не только на лицо, но и на все открытые участки тела, в том числе руки. Лучше всего – поверх уходового крема.

Еще одно важное правило: не забывайте обновлять слой санскрина в течение дня (особое внимание – родинкам и татуировкам), а также качественно смывать его каждый вечер.

Чтобы кожа лица не отвечала раздражением, можно использовать гидрофильное масло для умывания. Одно из его преимуществ – маленький расход. Однако женщинам с чувствительной и сухой кожей следует быть с этим средством осторожнее, так как оно при длительном использовании может спровоцировать появление сухости.

Если вы пользуетесь макияжем и во время отпуска, рекомендуем обратить внимание на солнцезащитные флюиды и BB-крем с SPF. Кстати, минеральная пудра сама по себе выполняет функции санскрина, не забивает поры, но хорошо матирует кожу.

Не экспериментируйте с пилингами (особенно кислотными) и жесткими скрабами во время отпуска, тем более, если предполагается длительное пребывание на солнце. В противном случае кожа может ответить пигментацией. А вот питательные и увлажняющие маски пригодятся.

Если кожа проблемная, то следует обзавестись компактным средством для высыпаний точечного применения и взять с собой отдельное полотенце для лица. Можно ради антисептической обработки протирать лицо хлоргексидином. Однако, прежде чем прибегать к этому методу, проверьте заранее, как кожа реагирует на него.

Напомним, что регулярное бритье – это раздражение и сухость. В идеале озаботиться вопросом удаления лишних волос нужно до отпуска. Но если так случилось, что депиляция нужна здесь и сейчас, то попробуйте воспользоваться специальными кремами. Не забудьте нанести крем на тело после процедуры и повремените с загаром, чтобы не получить пигментацию.

Волосы

Надеяться на то, что шампунь и кондиционер, которые обычно предоставляются в отеле, подойдут конкретно вашей коже головы, не стоит. Лучше возьмите с собой отливанты привычных средств, чтобы за время отпуска волосы оставались такими же гладкими и ухоженными, как обычно. Если вы путешествуете только с ручной кладью, можно подобрать твердый шампунь и кондиционер. Такое средство не займет много места в косметичке.

Еще одна важная часть ухода — солнцезащитные спреи. Они позволяют сохранить волосы мягкими, не допустят их ломкости. Такой спрей также стоит обновлять в течение дня.

Модные сейчас сухие шампуни – спорное средство. Ведь по факту абсорбирующий порошок, который входит в состав такого спрея, дает лишь визуальный эффект.

Руки и ногти

За неделю до отпуска следует посетить маникюрный салон, чтобы убрать заусенцы, убрать ороговевшую кожу и срезать кутикулу. Также на педикюре рекомендуем позаботиться о вросших ногтях, мозолях и натоптышах. А вот нанесение лака следует отложить до возвращения из отпуска. Вряд ли вам захочется тратить время на поиски хорошего салона, чтобы обновить случайно отслоившееся покрытие.

Для профилактики заусенцев рекомендуем приобрести капсулы витамина Е. Когда нужно нанести крем, раздавите капсулку в ладони, затем смешайте с горошиной выбранного средства. Втирать смесь нужно в самые проблемные места на руках.

Возьмите с собой в поездку пилку для кожи стоп, но не переусердствуйте с частотой ее использования. В противном случае, на пятках могут появиться трещины и мозоли. Об аккуратной обработке мозолей на ногах надо позаботиться за неделю до выезда.

Бонус: список предметов для вашей косметички

зубная паста

дезодорант/антиперспирант

шампунь

средства женской гигиены

влажные и сухие салфетки

санскрин

нейтральный универсальный крем

гигиеническая помада

крем для рук

увлажняющий или охлаждающий гель, крем с высоким содержанием пантенола в составе (для ухода за кожей после загара)

дезодорант для обуви (если берете с собой закрытую)

репелленты