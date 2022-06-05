Новый тренд: как хирурги в Азии массово делают губы-ласточки

Губам на женском лице уделяют особенно пристальное внимание - сейчас у каждого есть хотя бы одна знакомая, которая делала коррекцию губ. При этом большинство стремится к пухлым сочным губам, но в Азии пошли дальше. О популярном у азиаток тренде на "губы-чайки" читайте в материале "Рамблера".

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Вопреки мировому тренду на увеличение губ, в Азии принялись их уменьшать. Так, азиатские женщины в возрасте от двадцати до тридцати лет, особенно в Таиланде и Южной Корее, массово ложатся под нож, чтобы сделать меньше свои пухлые губки.

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Причем основная цель — получить особый изгиб губ, чтоб они были более тонкими и изогнутыми.

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Процедура занимает около 15-30 минут и делается под местной анестезией. Хирург разрезает внутреннюю часть губ, уменьшает их, создавая новую линию и снова зашивает. Через неделю после такой операции швы либо рассасываются, либо удаляются вручную. Процедура имеет очень минимальные побочные эффекты, которые могут включать некоторую боль, отек, синяки и временное покраснение.

Соцсети

Соцсети

Новая операция стала такой популярной в Азии еще и потому, что многие там стремятся к более западной внешности. Об этом рассказывает таиландский доктор, дерматолог Наттэ Наттапон:

"Азиатские мужчины и женщины обычно предпочитают кавказоидные (европеоидные) черты лица: более узкие скулы, более глубокие глазницы и более тонкие губы".

Интересно, что западные женщины также недавно подхватили эту тенденцию, как отмечает Allure. По данным местных СМИ, в США обычная операция по уменьшению губ стоит от 1000 до 3000 долларов.

Пластический хирург из Беверли-Хиллз доктор Марк Мани рассказал изданию People, что популярность этой процедуры в США во многом связана со стигмой, связанной с "надутыми губами".

"Люди с пухлыми от природы губами не хотят, чтобы про них думали будто губы надуты...