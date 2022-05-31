Как избавиться от воспалений на коже после акне

80% населения планеты сталкивается с проблемой акне и постакне. На любом участке кожи с повышенным отделением кожного сала и расширенными порами могут появиться сначала воспаленные фолликулы, а затем и прыщи. Но не только они доставляют нам неприятности. Состояние после того, как они исчезли, ничуть не лучше. Бороться с ним тоже трудно, а иногда даже еще сложнее. Подробности читайте в нашей новости.
Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, как привести кожу в порядок после акне. Состояние кожи после угревой сыпи требует длительной работы с косметологом.
Необходимо защищать кожу от солнца, используйте солнцезащитную одежду, чтобы прикрыть пораженный участок с пигментацией (например, широкополые шляпы для пациентов с поражением лица). Избегаем царапин, трения, или травмирования пораженного участка.
Чтобы убрать постакне, нужно стремиться избавиться от причины его появления, а не воевать с симптомами. Ведь интенсивность постакне на лице и других участках прямо зависит от тяжести течения угревой болезни.