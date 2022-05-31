Как избавиться от воспалений на коже после акне

80% населения планеты сталкивается с проблемой акне и постакне. На любом участке кожи с повышенным отделением кожного сала и расширенными порами могут появиться сначала воспаленные фолликулы, а затем и прыщи. Но не только они доставляют нам неприятности. Состояние после того, как они исчезли, ничуть не лучше. Бороться с ним тоже трудно, а иногда даже еще сложнее. Подробности читайте в нашей новости.