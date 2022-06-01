9 вещей, из-за которых вы будете выглядеть старше

Вместо погоней за вечной молодостью можно просто избегать вещей, которые будут ускорять старение. Всего издание Eat This, Not That! перечисляет девять таких факторов.

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Старение остановить нельзя, зато есть способы его замедлить или ускорить. О последних - ниже.

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Солнечные лучи

Yale Medicine отмечает, что воздействие солнца может привести к ожогам и преждевременному старению кожи. Называется такой процесс старения фотостарением, в дальнейшем он способен вызвать рак кожи. Признаки фотостарения включают изменение пигментации кожи, сморщивание, потерю эластичности, наличие грубой и неровной текстуры кожи, сосудистых «звёздочек» (чаще всего - вокруг груди или носа), покраснение. Поэтому необходимо пользоваться солнцезащитными кремами: хорошо блокируют солнечные лучи продукты с цинком и/или диоксидом титана. Но применять эти кремы нужно часто.

Газированные напитки

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско узнали, что при употреблении сладких напитков происходит старение клеток. А если газировку пить регулярно, то это приведёт к возникновению метаболических заболеваний. Такой же эффект оказывают и сладкие продукты.

Недостаток физической активности

Если в 20-30 лет у человека недостаточно гибкий позвоночник, то в дальнейшем у него возникнут проблемы с ним. Например, это боли в мышцах или суставах, сутулость. Йога и пилатес, например, помогут расслабить мышцы и суставы. Кроме того, для этого можно просто выполнять упражнения на растяжку до и после тренировки.

Плохой сон

К примеру, если у вас есть апноэ во сне (нарушение дыхания), то вы будете стареть быстрее. Причём отчётливее это проявляется у женщин. Также благодаря качественному ночному можно смягчить морщины на лице, поскольку во время сна лицо расслабляется.

Стресс

Теломеры, или концы хромосом, со временем укорачиваются. На этот процесс также влияет хронический стресс: он делает теломеры ещё короче.

Отсутствие перерывов каждые 45-90 минут

По мнению доктора Джейкоба Хаскаловичи, благодаря регулярному отдыху мышцы будут находиться в хорошем состоянии, положительно сказываются перерывы и на гибкости. Если вы встанете и потянетесь или быстро прогуляетесь, то это улучшит кровообращение, концентрацию, поможет снизить риски для здоровья от долгого сидения.

Накапливание вещей

Время от времени все мы составляем слишком длинный список дел, швыряем на стул одежду и т.п. Учёные при этом обнаружили, что из-за беспорядка у человека нарушается способность к концентрации и он чувствует себя более рассеянным. А если он будет копить в себе эмоции, то это может усилить стресс и повысить риск сердечного приступа.

Курение

В ходе исследования, проведённого восемь лет назад, эксперты сравнили 79 пар близнецов. Один из пары курил минимум на пять лет больше, чем второй. Оказалось, что у курильщиков со временем быстрее опускаются верхние веки, провисают нижние веки, а также имеется больше морщин вокруг рта.

Отказ от улыбки

Доктор Линн Постон утверждает, что благодаря улыбке можно уменьшить количество морщин, которые с возрастом появляются на лице.