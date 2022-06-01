От каких бьюти-процедур  стоит отказаться после 40 лет

После 40 лет гормональные изменения начинают влиять на женскую кожу, рассказывает врач-косметолог, дерматовенеролог подмосковного медицинского и SPA-центра Verba Mayr Елена Левчук. В беседе с «Лентой.ру» она назвала несколько бьюти-процедур, от которых женщинам стоит отказаться в этом возрасте — среди них глубокие химические пилинги и фейс-гимнастика.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Она обратила внимание на то, что начинающиеся после 35 лет изменения в организме женщины отражаются на состоянии и самой кожи, и мускулатуры лица: тонус и тургор (упругость) падают, становятся заметны гравитационные изменения (птоз). Для защиты кожи Левчук призвала сократить риск фотостарения.

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«То есть не стоит злоупотреблять загаром, неважно — естественным, на пляже, или в студиях. Обязательно при любом планируемом выходе на улицу применять подобранный косметологом-дерматологом уход с SPF-фактором»,

— советует специалист.

Не рекомендует она и экспериментировать со «скульптурными» массажами: это, по словам врача, потенциально травматичная техника, требующая высокой квалификации массажиста. Также Левчук советует отказаться и от фейс-гимнастик, связанных с чрезмерным напряжением мышц лица, «гримасничаньем»: как правило, это усиливает мимические морщины.

Также после 40 лет, продолжает Левчук, следует отдавать предпочтение более щадящим методам косметологии и вместо глубоких и срединных химических пилингов, которые могут усугубить и ускорить возрастные изменения, обратить внимание на современные инъекционные и безинъекционные методики. Среди них специалист назвала плазмотерапию — введение компонентов, выделенных из собственной крови пациента, плацентотерапию — инъекции и микроинъекции экстракта плаценты человека, а также аппаратную косметологию и физиотерапию — современные неинвазивные щадящие процедуры.