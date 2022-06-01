Блогер рассказала, как выглядеть стройнее на пляжном фото

Блогер и плюс-сайз-модель Софи Луиза Хаджес поделилась своими секретами о том, как выглядеть стройнее на пляжном фото. Ее слова передает Daily Star.

Девушка показала два снимка в купальнике, которые она сделала с разницей в несколько минут. На одном ее фигура выглядит подтянутой, а на другом виден живот и складки. Модель рассказала, что подтянула пояс плавок до талии для того, чтобы подчеркнуть фигуру и скрыть живот.