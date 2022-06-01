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12 минут назад

Блогер рассказала, как выглядеть стройнее на пляжном фото

Мария Каткова

Блогер и плюс-сайз-модель Софи Луиза Хаджес поделилась своими секретами о том, как выглядеть стройнее на пляжном фото. Ее слова передает Daily Star.

Блогер рассказала, как выглядеть стройнее на пляжном фото
Фото: СоцсетиСоцсети

Девушка показала два снимка в купальнике, которые она сделала с разницей в несколько минут. На одном ее фигура выглядит подтянутой, а на другом виден живот и складки. Модель рассказала, что подтянула пояс плавок до талии для того, чтобы подчеркнуть фигуру и скрыть живот.

«Вы знаете, что фото в соцсетях — ложь, но продолжаете сравнивать себя с моделями. Для чего вы продолжаете следить за теми, кто способен показать себя лишь с удачных ракурсов?», — заявила блогер.

Ранее сообщалось, что диетолог назвал самый полезный летний фрукт.

Красота,
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