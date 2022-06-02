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3 часа назад

52-летняя Дженнифер Лопес показала тело в бикини и восхитила фанатов

Lenta.ruиещё 1

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала тело в черном бикини и восхитила фанатов. Соответствующими снимками и видео она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Дженнифер Лопес показала тело в бикини и восхитила фанатов
Фото: @jlo@jlo

На опубликованных кадрах 52-летняя знаменитость позирует у бассейна в раздельном купальнике на тонких бретелях. Поп-исполнительница дополнила свой образ солнцезащитными очками, пляжной туникой и открытыми туфлями на шпильке. Кроме того, звезда распустила волосы и сделала небрежную укладку.

Поклонники восхитились внешним видом звезды и принялись писать ей комплименты в комментариях под постом, который набрал более трех миллионов лайков. «Королева», «Вот это фигура», «Мне бы так выглядеть в 30, как Дженнифер Лопес в 52», «Ты врешь, что тебе 52. Ты выглядишь на все 25», «Слишком горяча», — высказывались они.

В мае Дженнифер Лопес прошлась по улицам Лос-Анджелеса в ночнушке. Фотографы запечатлели звезду в длинном белом платье без рукавов с кружевной отделкой. Отмечается, что соответствующее изделие представлено в ассортименте американского бренда Dôen в отделе «одежда для сна».

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