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1 час назад

Врач назвал пять способов стать привлекательнее

Lenta.ru

Терапевт Тимур Асанов назвал пять способов стать привлекательнее и сохранить моложавую внешность. Комментарий эксперта приводит «Общественная служба новостей».

Врач назвал пять способов стать привлекательнее
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам медика, секрет поддержания красоты заключается в оздоровлении организма. Так, он посоветовал проходить регулярные обследования, чтобы исключить наличие заболеваний, а также заниматься фитнесом и следить за питанием. Врач призвал отказаться от фастфуда и алкоголя и включить в меню фруктовые коктейли, холодец и овсяную кашу.

Кроме того, следует ежедневно уделять внимание воспоминаниям о счастливых моментах и придерживаться правильной техники дыхания, отметил Асанов.

«Делайте глубокие вдохи через нос, задерживайте воздух в легких на три секунды, а затем выдыхайте через рот. Это поможет вам проще переживать стресс, следовательно, глаза заблестят, щеки окрасит нежный румянец»,

— пояснил собеседник издания.

Красота,
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