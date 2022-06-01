Врач назвал пять способов стать привлекательнее

По словам медика, секрет поддержания красоты заключается в оздоровлении организма. Так, он посоветовал проходить регулярные обследования, чтобы исключить наличие заболеваний, а также заниматься фитнесом и следить за питанием. Врач призвал отказаться от фастфуда и алкоголя и включить в меню фруктовые коктейли, холодец и овсяную кашу.