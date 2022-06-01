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1 час назад

«Самойлова и Кардашьян»: Кто задает тренды в пластической хирургии

Национальная Служба Новостей

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров отметил, что россияне ориентируются на западные тренды, сейчас продолжается мода на широкие бедра. Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров в пресс-центре НСН рассказал, что последние два-три года пациенты ориентируются на фигуру Ким Кардашьян.

Кто задает тренды в пластической хирургии
Фото: nsn.fmnsn.fm

«У каждого своя аудитория – Оксана Самойлова, у которой определенная большая аудитория, большая армия. Если говорить о тенденциях, это все равно Запад – та же Ким Кардашьян. Последние два-три года пошла мода на широкие бедра, запрос у нас на это. Все хотят мини Кардашьян. Это как было с Джоли. Мы сильно связаны с западной культурой»,

– объяснил эксперт.

В свою очередь звездный стоматолог Луиза Автандилян заметила, что лидеры мнений должны больше беспокоиться о том, какую информацию транслируют в массы. «В России тоже есть лидеры мнений. Важно, чтобы они брали ответственность за ту информацию, которую распространяют в массы. Это могут быть спортсмены, мне нравится, что в последнее время люди начали заниматься спортом и правильно питаться», – добавила она.

Красота,Оксана Самойлова,Ким Кардашьян,
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